نائب أمير مكة يطلع على إستراتيجية “إعمار المدينة الاقتصادية”

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد السيف.

وذكرت “واس” أن سموّه اطلع على أحدث التطورات في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعية بالمدينة، التي تضم ميناء الملك عبدالله، ثاني أكبر ميناء لمناولة الحاويات في المملكة، والوادي الصناعي، كما اطّلع على آخر المستجدات في قطاع صناعات السيارات والخدمات اللوجستية.

وقدّم السيف شرحاً حول التطورات الأخيرة في الوادي الصناعي والمدينة؛ إذ بلغت قيمة الاستثمارات 18 مليار ريال، كما تم استعراض الرؤية الإستراتيجية للمدينة في تطوير قطاع السياحة والترفيه.

وقد تم الانتهاء من مشروع إيصال الغاز الطبيعي ومحطة تحلية المياه في المدينة، إضافة إلى افتتاح مستشفى الحبيب ومدرسة حكومية للطفولة وأكاديمية السيارات وأكاديمية العالم، ورفع استيعابية كلية الأمير محمد بن سلمان، ومن المزمع افتتاح منتجع ريكسوس العالمي بحلول الربع الأول من عام 2025، الذي يضم 540 غرفة فندقية، و36 فيلا وحديقة مائية.