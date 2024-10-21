مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في العالم..وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى بيروت

الرياض- بيروت-واس

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة أمس، الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تحمل على متنها عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله.

تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

وفي لبنان أيضًا، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية. ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة.

وفي إدلب بسوريا، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 888 سلة غذائية و888 حقيبة صحية، استفاد منها 5.328 فردًا من السكان المتضررين من الزلزال.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,500 حقيبة إيوائية في إقليم البنجاب، وإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10,500 فرد من الأسر الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.