محافظ جدة يطلع على برامج “المبادرات المتميزة”

البلاد – جدة

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة أمس، اجتماعًا للاطلاع على برامج جمعية المبادرات المتميزة، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غسان السليمان، وعدد من أعضاء المجلس.

واطلع سموه خلال الاجتماع على تقرير إنجازات اتفاقية الشراكة بين الجمعية ووزارة الصناعة و الثروة المعدنية لمبادرة “صناعيو المستقبل” على مستوى المملكة التي شهدها سمو محافظ جدة قبل عامين؛ لتتحول اليوم إلى مبادرة وطنية على مستوى المملكة استهدفت 300 ألف طالب وطالبة.

كما اطلع على مبادرة ” كلنا نقدرك ” التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم في محافظة جدة، واستفاد منها 50 ألف على مستوى المحافظة، وعلى تقرير” إنجاز السعودية “وهو برنامج غير ربحي متخصص في تأهيل الطلاب لسوق العمل، ونقل المعرفة المالية وريادة الأعمال من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التعليمية.