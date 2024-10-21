طريقة عمل تشيز كيك مخبوز بنكهة القرفة والتفاح

وصفة تشيز كيك خريفية دافئة

المقادير اللازمة

2 كوب بسكويت مفروم ناعم

100 جرام زبدة مذوبة

2 تفاحة حمراء مقشرة ومنظفة مقطعة مكعبات

عصير حبة ليمون

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

نصف كوب ماء

كوب سكر بني

مكعبين زبدة

400 جرام جبن كريمي

8 حبات بيض

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة

كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب كريمة

طريقة العمل

يرفع السكر والماء ومكعبين الزبدة والقرفة علي النار

يترك حتي ينضج التفاح ويهرس

يضاف له عصير الليمون ويقلب ويترك ليبرد

يقلب البسكويت والزبدة المذوبة

تفرد داخل قاع صينية تشيز كيك

تخفق الجبنة حتي تنعم مع الكريمة والسكر البودرة

يخفق البيض والفانيليا والنشا

يضاف له خليط الجبنة والكريمة والتفاح بالقرفة ويخفق

يصب الخليط اعلي البسكويت

تنقل في حمام مائي

تخبز التشيز كيك بالفرن ساعة او حتي تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد تماماً

ثم توضع بالثلاجة لتتماسك

تقطع وتقدم باردة مع التغطية المفضلة