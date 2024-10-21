صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على شهادة الاعتماد الدولي لنظام استمرارية الأعمال

الرياض : البلاد

حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام استمرارية الأعمال “ISO 22301:2019” وذلك في إطار جهوده لتعزيز ممارسات التميز المؤسسي، وتبني نظام يعزز قدرة ومكانة الصندوق، ويضمن استمرارية أعماله في حالات الطوارئ والأزمات.

ويأتي حصول الصندوق على الشهادة، حرصًا على استمرار تقديم خدماته لجميع المستفيدين بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما جاء نتيجةً لتبنيه سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر، وبما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.

يشار إلى أن تطبيق أنظمة الجودة والمعايير الدولية، يُعد أحد مستهدفات الصندوق الإستراتيجية وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، كما أن شهادة “ISO

22301:2019″ تُعد معيارًا دوليًّا يتضمن تحديد الخطط والضوابط لضمان استمرارية الأعمال وتوفير الموارد اللازمة، إضافة إلى تبني إستراتيجية ملائمة تتيح للمنظمات الحد من المخاطر، وتجنب الحوادث المفاجئة بكل فاعلية، ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية الصندوق وتحقيق إستراتيجيته بالتميز والاستدامة في أداء مهامه وتقديم خدماته.