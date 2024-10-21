شاهد| العروبة يقلب الطاولة على الاتفاق في ” روشن”

البلاد- جدة
حوّل فريق العروبة تأخره أمام مضيفه الاتفاق إلى فوز ثمين، في ختام منافسات الجولة السبعة من دوري روشن السعودي، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمسية الأحد.
انتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدفين مقابل هدف، على الرغم من طرد لاعبه عبدالله رديف مع نهاية الشوط.
سجل الاتفاق عن طريق كل من جواو كوستا وفينالدوم في الدقيقتين 44 و 45+11، بينما أحرز للعروبة كل من كريستيان تيو “هدفين”، وجودموندسون في الدقائق 12 و 74 و 84 من عمر المباراة.
الفوز قفز بالعروبة للمركز العاشر برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد الاتفاق في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن.
العروبة يخطف فوز ثمين من الاتفاق في الدمام ✅⚽️
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الاتفاق_العروبة | #SSC pic.twitter.com/9Ojch6cj5A
— SSC (@ssc_sports) October 20, 2024