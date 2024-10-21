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شاهد| العروبة يقلب الطاولة على الاتفاق في ” روشن”
الرياضة

شاهد| العروبة يقلب الطاولة على الاتفاق في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1446 هـ      21 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حوّل فريق العروبة تأخره أمام مضيفه الاتفاق إلى فوز ثمين، في ختام منافسات الجولة السبعة من دوري روشن السعودي، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمسية الأحد.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدفين مقابل هدف، على الرغم من طرد لاعبه عبدالله رديف مع نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني استغل العروبة النقص العددي لأصحاب الأض، وسجل هدفين؛ ليحسم اللقاء لصالحه.

سجل الاتفاق عن طريق كل من جواو كوستا وفينالدوم في الدقيقتين 44 و 45+11، بينما أحرز للعروبة كل من كريستيان تيو “هدفين”، وجودموندسون في الدقائق 12 و 74 و 84 من عمر المباراة.

الفوز قفز بالعروبة للمركز العاشر برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد الاتفاق في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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