تمكين الشباب وتعزيز المجتمع الحيوي.. الأمير سعود بن نايف يدشّن مبادرة “الشرقية تبدع”

البلاد – الدمام

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة أمس مبادرة “الشرقية تُبدع”، بنسختها الخامسة، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، بحضور عدد من قيادات أرامكو السعودية والمشرفين على المبادرة.

وثمّن النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة نبيل بن عبدالله الجامع، دعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لمبادرة “الشرقية تبدع”، مشيرًا إلى أن المبادرة تُعد من أبرز منصات الإبداع، التي تسهم في تعزيز مجتمع حيوي قائم على الاقتصاد المعرفي.

وأوضح أن المبادرة تدعم تمكين الشباب والفتيات في المنطقة الشرقية وتحفيزهم على إطلاق مواهبهم وإبداعاتهم عبر شراكات إستراتيجية مع أكثر من 350 شريكًا من مختلف القطاعات.

من جهة ثانية، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه أمس، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، يرافقه عدد من قيادات الوزارة.

وذكرت “واس” أن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية قدّم عرضًا لسموه عن مشاريع الوزارة في المنطقة، وما تقدمه من مشاريع لتطوير المنظومة الصناعية ودعم المشاريع في المنطقة؛ لتحقيق تطلعات القيادة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” ماجد العرقوبي، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإستراتيجيات والقطاعات الصناعية المهندس عبدالعزيز الأحمدي.