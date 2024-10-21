تعزيز التعاون البرلماني مع “الشيوخ” الفرنسي

البلاد – الرياض

التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي في مقر مجلس الشورى أمس، عضو مجلس الشيوخ نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي هيلين كونواي موري، وذلك في إطار زيارتها إلى المملكة.

وطبقا لـ “واس” ، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون وتطويرها، وخاصة التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى كلُ من رئيس لجنة الشؤون الخارجية اللواء ركن الدكتور عبدالرحمن الحربي، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية الفريق عواد البلوي، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور تركي العنزي، وعضو لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتورة أمل الهزاني، وعضو لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة لبنى العجمي.

كما حضر اللقاء من الجانب الفرنسي المستشار في السفارة الفرنسية بالمملكة السيد وسيم زمامطة.