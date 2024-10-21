الرياضة بهدف نشر اللعبة.. شراكة بين اتحاد الملاكمة و Riyadh Combat

الرياض – محمد الجليحي

وقَّع الاتحاد السعودي للملاكمة وشركة (Riyadh Combat) اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف الى تعزيز ونشر ممارسة رياضة الملاكمة في ارجاء الوطن. تمت مراسم التوقيع في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، وتهدف مجالات التعاون في الاتفاقية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية المشتركة وتقديم الدعم المطلوب لممارسي رياضه الملاكمة والاستفادة من الامكانيات المتاحة من الطرفين ، والمشاركة في المبادرات الرياضية المجتمعية في الأحياء والمدارس والجامعات بما يلبي التطلعات ويحقق الطموحات لرفع الوعي وزيادة الممارسة للعبة بين اطياف المجتمع المختلفة.

ومثَّلت اتحاد الملاكمة في توقيع اتفاقية الشراكة، مدير الشراكات والاستثمار في الاتحاد السعودي للملاكمة، الاستاذة نور المطيري، فيما مثَّل شركة(Riyadh Combat) ، المدير التنفيذي للشركة، الأستاذ هاني بن عبدالحفيظ.

ويأتي توقيع الاتفاقية متوائمًا مع استراتيجية الاتحاد السعودي للملاكمة ، الرامية إلى تعزيز الشراكات بين الاتحاد والقطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويسهم في تحقيق أهداف الرياضة المستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص من تطوير اللاعبين و قدراتهم وبناء المراكز ذات الطراز الرفيع بما يخدم رياضة الملاكمة في المملكة العربية السعودية.