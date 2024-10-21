برعاية وحضور نائب أمير منطقة الرياض.. «أصدقاء» تدشن إتراتيجيتها الجديدة «أصدقاء 2034» ومشاريعها التنموية

الرياض –
برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، نظّمت الجمعية مساء اليوم الاحد حفل “جمعية أصدقاء 34” تحت شعار (نحتفل بالتاريخ لنصنع المستقبل) في مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بالرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الكابتن ماجد عبدالله، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ومجموعة من المسؤولين، والشخصيات الرياضية، ونجوم الكرة السعودية والخليجية، ومستفيدي الجمعية من اللاعبين السابقين وأسرهم.
بدأ الحفل بعرضٍ مرئيٍ لمنجزات جمعية أصدقاء، وبعدها ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء، الكابتن ماجد أحمد عبدالله كلمة قدّم من خلالها الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، على رعايتهِ لحفل الجمعية وتشريفه، مؤكداً أن قبول سموُّه للرئاسة الفخرية للجمعية كان له الأثر البالغ على الجمعية ومستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم.
ورحب الكابتن ماجد عبدالله بحضور الحفل الذي يتزامن مع مرور ثماني سنواتٍ على تأسيس الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية مرّت بتحدياتٍ وصعوباتٍ تمكّنت من تجاوزها، لتصل إلى تحقيق جملةٍ من الإنجازات التي كان لها الأثر البالغ على اللاعبين السابقين، موضحاً أن الجمعية تجاوزت الـ 110 آلاف خدمة في السكن والمساندة، والتمكين، والصحة، والتوعية.
وشهد الحفل تدشين سمو نائب أمير الرياض، الرئيس الفخري للجمعية، استراتيجية أصدقاء 2034، ومشاريع التنموية، والتي تُعدُّ بوصلةِ طريقٍ للأعوام العشرة القادمة. وكذلك مسيرة خريجي الدفعة الأولى من خريجي البكالوريوس من أبناء اللاعبين السابقين، وتسليم 10 وحدات سكنية للمستفيدين من اللاعبين السابقين وأسرهم، كما تابع الحضور عرضاً مرئياً يحكي قصة نجاح مشروع التدريب بالشراكة بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم. إلى جانب إطلاق الجمعية لمبادرة “اللاعب القدوة” التي تستهدف صناعة قدوات من اللاعبين الحاليين ومن أبرزهم قائد الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري، ولاعب الاتحاد صالح الشهري، واللاعب عبدالعزيز الجبرين.
وتضمن حفل جمعية أصدقاء إعلان عدداً من رجال الأعمال تبرعهم للجمعية لمواصلة مسيرتها التنموية، حيث أعلن رجل الأعمال ستر بن عبدالعزيز آل راكان عن تبرعه بمبلغ مليون ريال، إضافةً إلى حافلة متنقلة بقيمة 400 ألف ريال، والتي تُمثّل شاليه مصغر يمكن للجمعية استثمارها. في حين قدّم رجل الأعمال عبدالعزيز بن أحمد بغلف مبلغ 300 ألف ريال، استمراراً لدعمه لبرامج وأنشطة الجمعية.
كما شهد الحفل توقيع عدداً من الاتفاقيات بين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، وعدة جهات، ومن أبرزها مع أمانة منطقة الرياض والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لتمكين اللاعبين السابقين والاستفادة من خبراتهم، وتعزيز ممارسة المجتمع للرياضة، وأخرى مع مؤسسة «سكن» تهدف إلى توفير 100 وحدة سكنية للاعبين السابقين وأسرهم، وسداد 50 عقد إيجار لمستفيدي الجمعية. فيما جاءت الاتفاقية مع رابطة دوري المحترفين لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ودعم برامج الجمعية، وتقديم دورات تدريبية للاعبين السابقين. في الوقت الذي جاءت الشراكة مع نادي القادسية لدعم برامج ومشاريع «أصدقاء»، والإسهام في تمكين اللاعبين السابقين وأسرهم.
يذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات جمعية «أصدقاء» وصل إلى 372 أسرة تضّم 1900 فرد، وقدّمت لهم الجمعية أكثر من 110 آلاف خدمة في مختلف مساراتها، ومن أبرزها تسليم ما يصل إلى 150 وحدة سكنية، وتقديم دعم الإيجار لـ 113 أسرة، في الوقت الذي يجلس أكثر من 130 طالب وطالبة من أبناء اللاعبين السابقين على مقاعد الدراسة الجامعية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة.
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