الاستثمار في المستقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – تنطلق خلال أيام في الرياض، فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة، تحت شعار” أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”، وبجدول أعمال طموح نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية.

هذه الأهداف الكبيرة للمؤتمر، تعكس مكانة المملكة، ودورها ومبادراتها الرائدة في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، وتميز إنجازات رؤيتها 2030، التي يقودها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- لرخاء الحاضر والمستقبل الزاهر لوطننا الطموح، وتنافسيته العالية وجاذبيته؛ كوجهة للاستثمار ومركز للحوار العالمي.

من هنا تأتي أهمية المؤتمر، وما سيشهده من حضور عالمي واسع ونتائج نوعية مرتقبة، أكد عليها الرئيس التنفيذي لـ “مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار” ريتشارد أتياس، بأن شعار هذه النسخة هو دعوة واضحة لتوسيع الرؤية الجماعية لمعالجة التحديات، وتعزيز آفاق المستقبل بالعمل نحو غدٍ أفضل للجميع من خلال الاستثمار والتقنية والذكاء الإصطناعي، ويجسد ذلك قيمة الصفقات الاستثمارية المتوقعة خلال المؤتمر بنحو 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة.