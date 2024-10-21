أمير القصيم يستعرض الإستراتيجية التنموية

البلاد – بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات المعنية بالمبادرات الزراعية والبيئية والمائية لتنفيذ هذه الإستراتيجيات؛ بما يخدم تطلعات المواطنين، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أهمية هذه القطاعات في تعزيز جودة الحياة في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا بمكتبه في الإمارة أمس، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لاستعراض الإستراتيجية الوطنية التنموية والمحاور المرتبطة بتلبية احتياجات المنطقة وتحسين جودة الحياة.

وذكرت “واس” أن الاجتماع شهد مناقشة محاور الإستراتيجية الوطنية للبيئة والمياه والزراعة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية، وضمان استدامة البيئة، وتحسين الخدمات الزراعية والمائية؛ بما يحقق الأمن الغذائي ويسهم في رفاه المجتمع.

وقد أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم، على دعمه المستمر واهتمامه الكبير بتطوير هذه القطاعات، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل مع إمارة المنطقة لتحقيق الأهداف المنشودة- بإذن الله.