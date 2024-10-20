وسط إشادة واسعة بالرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.. مانجا للإنتاج تحتفل بالعرض الأول للأنمي السعودي

البلاد- الرياض

احتفلت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، بنجاح العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل الأنمي السعودي” أساطير في قادم الزمان 2″، الذي أُقيم في واجهة روشن، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الإعلام، والفن، والثقافة؛ ليكون هذا الحدث بمثابة خطوة جديدة في تعزيز التراث السعودي، من خلال صناعة الأنمي على مستوى عالمي.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الشخصيات والتطورات الجديدة في القصة، وسط إشادة واسعة بالرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية التي جمعت بين التراث السعودي والابتكار.

وجاء هذا العرض ليعكس التزام شركة” مانجا للإنتاج” بتقديم محتوى يعكس الهوية الثقافية السعودية بأسلوب مبتكر، حيث يستمر أبطال المسلسل” مها، وريان، وسلطان” في مواجهة تحدياتهم اليومية، مستمدين الحكمة من الجدة” أسماء” عبر حكاياتها التراثية.

ومن المقرر عرض حلقة أسبوعية جديدة لمسلسل الأنمي” أساطير في قادم الزمان2 ” كل يوم جمعة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، بدءًا من 1 نوفمبر 2024 على قناة”1MBC” ومنصة “شاهد” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيبدأ عرضه في اليابان على قناة” TV Tokyo” ابتداءً من يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت طوكيو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري:” نسعد برؤية هذا التفاعل الكبير مع العرض الأول للموسم الثاني، مؤكدًا أن هذا النجاح ليس فقط انعكاسًا لجودة العمل، بل هو دليل على كفاءة المواهب السعودية التي عملت على هذا المشروع بكل شغف واحترافية، ونحن في مانجا للإنتاج ملتزمون بمواصلة هذا النهج في إنتاج محتوى يرقى إلى المعايير العالمية”.