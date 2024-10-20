طريقة عمل صينية كفتة داوود باشا بالصلصة

وصفة كفتة داوود باشا هي طبق تركي

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كوب برغل مغسول ومصفي جيداً

ملح وفلفل وبهارات

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة ثوم

زيت وسمنة

2 كوب عصير الطماطم

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

طريقة العمل

في وعاء، تعجن اللحم والبرغل والملح والفلفل والبهارات والبصل والثوم

تشكل كرات وتترك جانباً ومن الممكن وضع بقدونس لها

في قدر يسخن الزيت والسمنة

تشوي حبات الكفتة حتي تصبح ذهبية اللون

ترفع من النار وتترك جانباً

بنفس القدر

يضاف بصل مفروم ويقلب حتي يذبل

يضاف له الثوم ويقلب حتي تظهر رائحة الثوم

يضاف لها الطماطم ومعجون الطماطم وتترك حتي تغلي

تضاف لها كرات الكفتة

ثم تغطي وتترك لتتسبك الصلصة

تغرف وتقدم مع الارز او الخبز