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طريقة عمل صينية كفتة داوود باشا بالصلصة

نيفين عباسaccess_time17 / ربيع الآخر / 1446 هـ      20 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كفتة داوود باشا هي طبق تركي

المقادير اللازمة
نصف كيلو لحم مفروم
نصف كوب برغل مغسول ومصفي جيداً
ملح وفلفل وبهارات
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة كبيرة ثوم
زيت وسمنة
2 كوب عصير الطماطم
2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

طريقة العمل
في وعاء، تعجن اللحم والبرغل والملح والفلفل والبهارات والبصل والثوم
تشكل كرات وتترك جانباً ومن الممكن وضع بقدونس لها
في قدر يسخن الزيت والسمنة
تشوي حبات الكفتة حتي تصبح ذهبية اللون
ترفع من النار وتترك جانباً
بنفس القدر
يضاف بصل مفروم ويقلب حتي يذبل
يضاف له الثوم ويقلب حتي تظهر رائحة الثوم
يضاف لها الطماطم ومعجون الطماطم وتترك حتي تغلي
تضاف لها كرات الكفتة
ثم تغطي وتترك لتتسبك الصلصة
تغرف وتقدم مع الارز او الخبز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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