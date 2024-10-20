المرأه صحة و عافية

طريقة عمل صينية كرات الكفتة بصوص الطحينة في الفرن

نيفين عباسaccess_time17 / ربيع الآخر / 1446 هـ      20 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مبتكرة تتميز بسهولة وسرعة التحضير

المقادير اللازمة

للكفتة
نصف كيلو لحم مفروم
قليل من الدهن الضاني المفروم
ملح وفلفل وبهارات
بصلة مفرومة ناعم
بقدونس مفروم

لصوص الطحينة
2 كوب زبادي
كوب طحينة
نصف كوب ماء
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة مجففة
ربع كوب زيت زيتون
عصير 2 حبة ليمون

طريقة العمل

تقلب جميع مقادير الكفتة معاً وتعجن باليد جيدًا
تشكل كرات
تقلي في مقلاة حتي تمام النضج
ثم ترص في بايركس مدهون زبدة

الطحينة
تقلب جميع مقادير صوص الطحينة معًا
تصب اعلي الكفتة
ثم توضع بالفرن حتي تتسبك قليًلا
تخرج وتقدم بعد ان تزين بالصنوبر

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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