طريقة عمل صينية كرات الكفتة بصوص الطحينة في الفرن

وصفة مبتكرة تتميز بسهولة وسرعة التحضير

المقادير اللازمة

للكفتة

نصف كيلو لحم مفروم

قليل من الدهن الضاني المفروم

ملح وفلفل وبهارات

بصلة مفرومة ناعم

بقدونس مفروم

لصوص الطحينة

2 كوب زبادي

كوب طحينة

نصف كوب ماء

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة مجففة

ربع كوب زيت زيتون

عصير 2 حبة ليمون

طريقة العمل

تقلب جميع مقادير الكفتة معاً وتعجن باليد جيدًا

تشكل كرات

تقلي في مقلاة حتي تمام النضج

ثم ترص في بايركس مدهون زبدة

الطحينة

تقلب جميع مقادير صوص الطحينة معًا

تصب اعلي الكفتة

ثم توضع بالفرن حتي تتسبك قليًلا

تخرج وتقدم بعد ان تزين بالصنوبر