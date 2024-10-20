ضمن جناح “روح السعودية”.. «الدرعية» تنقل تراث المملكة إلى قلب بكين

البلاد – بكين

تشارك شركة الدرعية في تقديم التراث السعودي للعالم للمرة الأولى من أحد مواقع التراث الصيني العالمي، عبر جناح “روح السعودية” في معرض السفر السعودي المقام في حديقة “تيان تان” الشهيرة في العاصمة الصينية بكين.

ويأتي هذا الحدث في إطار الحملة الترويجية العالمية في جمهورية الصين الشعبية، التي أطلقها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، يوم الخميس 17 أكتوبر من الشهر الحالي.

ويتضمن جناح الدرعية تقديم تجارب تفاعلية فريدة للزوار، حيث تستقبلهم أصالة الضيافة السعودية من خلال تقديم القهوة السعودية والتمر، كما يمكن للزوار تجربة ارتداء “بشت البرقاء” والتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة فنية باستخدام المواد الطينية ورسم الخطوط الفنية باللغة العربية، مما يوفر أجواءً تراثية سعودية أصيلة، مصحوبة بموسيقى آلة العود.

ويهدف معرض السفر السعودي الذي بدأ يوم 18 أكتوبر ويستمر حتى 26 أكتوبر 2024، إلى تعزيز الصورة الذهنية والتعرف على الوجهات السياحية والتاريخية والثقافة السعودية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، وذلك بتسليط الضوء على التنوع الثقافي والعمق التاريخي للمملكة. ويتضمن المعرض العديد من العروض المحفزة للزوار، بينها باقات سفر تتيح لهم زيارة المملكة وزيارة أهم معالمها السياحية والتاريخية والتجارب الإثرائية في المنطقة.