شاهد| الرياض يعبر الأخدود.. ويرتقي لـ”رابع روشن”

البلاد- جدة
ارتقى فريق الرياض إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما نجح في الفوز على مضيفه الأخدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من البطولة.
سجل أنطونيو توزي هدف الفوز لفريق الرياض مع الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليمنح فريقه النقاط الثلاثة.
الفوز رفع رصيد الرياض إلى النقطة الحادية عشرة، ودخل المربع الذهبي لدوري روشن محتلاً المركز الرابع، فيما جمدت الخسارة رصيد الأخدود عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.
هدددددف!⚽️
أنطونيو توزي يسجل أول أهداف الرياض ⚽️🔥
الأخدود 0 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الرياض | #SSC pic.twitter.com/8aRS21MrWi
— SSC (@ssc_sports) October 20, 2024