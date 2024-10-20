شاهد| الرياض يعبر الأخدود.. ويرتقي لـ”رابع روشن”

البلاد- جدة

ارتقى فريق الرياض إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما نجح في الفوز على مضيفه الأخدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من البطولة.

سجل أنطونيو توزي هدف الفوز لفريق الرياض مع الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليمنح فريقه النقاط الثلاثة.