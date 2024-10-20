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شاهد| الرياض يعبر الأخدود.. ويرتقي لـ”رابع روشن”
الرياضة

شاهد| الرياض يعبر الأخدود.. ويرتقي لـ”رابع روشن”

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1446 هـ      20 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ارتقى فريق الرياض إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما نجح في الفوز على مضيفه الأخدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة من البطولة.

سجل أنطونيو توزي هدف الفوز لفريق الرياض مع الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليمنح فريقه النقاط الثلاثة.

الفوز رفع رصيد الرياض إلى النقطة الحادية عشرة، ودخل المربع الذهبي لدوري روشن محتلاً المركز الرابع، فيما جمدت الخسارة رصيد الأخدود عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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