الرياضة

شاهد| الأهلي يضرب موعدًا ناريًا أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1446 هـ      20 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
ضرب فريق الأهلي موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي فرق الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل، بعد فوزه على نظيره فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

سجل هدف الأهلي الأول طاهر محمد طاهر في الدقيقة الأولى من المباراة، وعادل فخري لاكاي النتيجة في الدقيقة 47 من الشوط الأول، ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للأحمر مع بداية الشوط الثاني.

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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