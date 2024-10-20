شاهد| الأهلي يضرب موعدًا ناريًا أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري

محمود العوضي- جدة
ضرب فريق الأهلي موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي فرق الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل، بعد فوزه على نظيره فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.
سجل هدف الأهلي الأول طاهر محمد طاهر في الدقيقة الأولى من المباراة، وعادل فخري لاكاي النتيجة في الدقيقة 47 من الشوط الأول، ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للأحمر مع بداية الشوط الثاني.
الأهلي 2-1 سيراميكا
شاهد أهداف المباراة بتعليق عصام عبده #الاهلي_سيراميكا #كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/BwDGuUSlRF
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 20, 2024