شارك في مؤتمر اللغات بإسبانيا.. مجمع الملك سلمان العالمي يعزز هوية “العربية”

البلاد – الرياض

شارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المؤتمر المتخصّص بالإطار الأوروبي المرجعي للغات، الذي نظمته جامعتا (بلانكيرنا) و(رامون لول)، الذي اختتم أعماله أمس السبت بمدينة برشلونة الإسبانية؛ لتبادل تجارب مستخدمي الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، وتحقيق توافقه مع اللغات المختلفة، والدروس المستفادة منه.

وأكّد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن مشاركة المجمع في المؤتمر، تأتي لتعميق الهُوية اللغوية، وتمكين الالتزام بسلامة اللغة العربية، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلُّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقًا لاختصاصات المجمع، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، وتحقيق توجُّهاته الإستراتيجية في فتح مجال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بتعليم اللغات للناطقين بغيرها.

ومثل المجمع مديرة قسم تطوير الاختبارات الدكتورة ابتسام بنت عبدالعليم بن عبدالحليم، من خلال ملصق علمي وعرض مرئي، تناولت فيهما استخدام معايير الإطار الأوروبي في بناء اختبار كفايات اللغة العربية للناطقين بغيرها للأغراض الأكاديمية (همزة).