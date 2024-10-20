سلّط الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 .. وزير الصناعة:تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين المملكة وإسبانيا

البلاد ــ الرياض

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مدريد أمس، لقاءين ثنائيين، مع معالي وزير الصناعة والسياحة جوردي هيريو، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع كارلوس كويربو، بحث خلالهما تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجذب الاستثمارات الإسبانية للمملكة، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.

وأكد الخريّف خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والسياحة، حرص المملكة واهتمامها بتعزيز العلاقات الثنائية مع إسبانيا، واستكشاف الفرص المحتملة للتعاون المشترك.

وسلّط معاليه الضوء على مستهدفات “رؤية المملكة 2030” في مجال تنويع مصادر الدخل، وتطلّعها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعي الصناعة والتعدين، مستعرضًا الحوافز والممكنات التي تقدمها للمستثمرين.

كما ناقش مع وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع الإسباني كارلوس كويربو، فرص التعاون في الصناعة والتعدين المعزّزة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ومنها إنشاء مراكز بحث وتطوير مشتركة تركز على الابتكار في التصنيع والتعدين، وتطوير القدرات التكنولوجية، إضافةً إلى الفرص النوعية المتاحة في مجال التنقيب عن الموارد المعدنية في المملكة واستخراجها، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

كما تناول الاجتماع سبل تشجيع القطاع الخاص في إسبانيا على الاستثمار في مشروعات البناء والتشييد العملاقة في المملكة.

ويأتي الاجتماعان، في إطار الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى مملكة إسبانيا؛ التي تستهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.