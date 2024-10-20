تحذير أممي من تداعيات مقتل 700 فلسطيني

البلاد – واس

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية ما خلّف 30 شهيداً وأصابة العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال استهدف عدة منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة نحو 70 بجروح مختلفة، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف العديد من المنازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليان مؤكدة أن المجزرة المروعة تأتي في ظل استمرار حصار المخيم، وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في تدمير المخيم، وقتل كل من يتحرك في شوارعه.

واستشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، استهدف منزلين وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 بجروح، جراء استهداف منزل في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي مكثف استهدف محيط المستشفى الإندونيسي و الطوابق العلوية لمستشفى العودة شمال القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح. وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 379 على التوالي إلى 42519 شهيدًا، ونحو 99637 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من تداعيات انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق المدنيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني تدمير أو إتلاف 600 شجرة زيتون من قبل المستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وأعرب المكتب عن قلقه الشديد إزاء استشهاد امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 59 عامًا يوم أمس الأول أثناء قطف الزيتون في قرية فقوعة بجنين، في الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية التي أطلقتها على المزراعين العزل بدون سابق إنذار، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل وسريع في هذه الجريمة وغيرها من الحوادث المماثلة لمحاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للضحايا. وفي ذات السياق أفاد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 600 ألف شخص في الضفة الغربية قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 352 ألف شخص في بداية 2023.

إلى ذلك أدانت الحكومة الأردنية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة مستشفيات في قطاع غزة. وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، الاستهداف انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، واستمرارا في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد السفير القضاة، رفض الأردن المطلق واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، واستهدافها الأعيان المدنية في القطاع، والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين، محملًا إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، وضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي.