انطلاق معرض المدينة بيلدكس

البلاد ــ المدينة المنورة

افتتح معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، أمس معرض المدينة بيلدكس، الذي يُقام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات لاستعراض أحدث المستجدات والتقنيات في قطاع العقار والبناء والديكور.

ويستهدف المعرض الذي تتواصل فعاليته على مدار 3 أيام، عرض الابتكارات والتقنيات المتخصصة في مجال البناء والعمران والتعرف على أحدث المنتجات في هذا الجانب، واستعراض منتجات الشركات المتخصصة وتعزيز التواصل والعلاقات المهنية بين المشاركين، إذ يُعد المعرض منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين المهندسين والمصممين والموردين، بالإضافة إلى الإسهام في خلق فرص جديدة للنمور والتطوير في قطاع العقار والبناء بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطّلع معالي أمين المنطقة، على مكونات معرض المدينة بيلدكس الذي يضم تجمعًا واسعًا للجهات الحكومية والشركات المتخصصة في صناعة تطوير العقار والإنشاءات العمرانية بما يدعم تنمية القطاع ودعم الاقتصاد المحلي للمنطقة.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن المعرض الذي يجمع المطورين العقاريين والشركات المتخصصة في البناء والعمران.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم الشركاء الإستراتيجيين والرعاة المشاركين في المعرض.