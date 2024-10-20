المسطحات الخضراء المفضَّلة لدى المتنزهين في «واجهة جدة»

البلاد – جدة

تغطي المسطحات والنباتات الخضراء والأشجار مساحات واسعة من الواجهة البحرية الشمالي بجدة، لتشكل معالم جمالية تجذب أهالي المحافظة والزوار للاستمتاع بالمرافق التي تحتضنها، على مساحة تتجاوز أكثر من 700 ألف متر مربع.

وتُعد المسطحات الخضراء بواجهة جدة، وجهة مفضلة للمتنزهين، حيث تمتد الحدائق المتراصة على طول الواجهة البحرية بأشجارها المختلفة وأهمها النخيل، وأنواع من النبات الزهرية بألوان متعددة تفوح منها أزكى الروائح الشذية التي تمتزج مع نسمات شاطئ الواجهة، وتُعد تجربة فريدة لقضاء أجمل الأوقات طوال أيام الأسبوع.



كما تصطف أشجار النخيل والمسطحات الخضراء على امتداد ممشى الواجهة البحرية الممتد على مساحة تتجاوز 4000 متر مربع، لتشكل لوحة جمالية مع ألوان مسارات المضمار، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من ممارسي رياضة المشي وركوب الدراجات، للاستماع بمزاولة الرياضة مع الإطلالات الجميلة على شاطئ الواجهة البحرية.

وحرصت أمانة محافظة جدة على نشر الرقعة الخضراء التي تهدف إلى تحسين الصورة الجمالية للواجهة البحرية وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء، وذلك ضمن مشاريع التشجير والزراعة التجميلية، ومبادرات الأنسنة وتـحسين المشهد البصري والإسهام في برنامج جودة الحياة وتعد إحدى مستهدفات رؤية 2030.