​ العصيمي بطلاً لكأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل بالعلا

البلاد- جدة توج حاتم يوسف ابو سلامه مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة الفارس فيصل العصيمي بطلاً لكأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل والذي أقيم صباح أمس السبت على ميادين قرية الفرسان الدولية بمحافظة العلا على مسافة 100 كم وبمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة. جاء فوز العصيمي رفقة الجواد “دوق” وبسرعة 24,3 كم / ساعة بعد منافسة قوية طوال المراحل الثلاث أستطاع خلالها أن ينفرد بالصدارة ليحل في المركز الثاني الفارس ساري الزهراني على الجواد “سندور” وبسرعة 23,5كم / ساعة وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالعزيز السيالي على الجواد “جبس” وبسرعة 21,5 كم / ساعة. وشهد السباق الذي أقيم بتنظيم من الهيئة الملكية بمحافظة العلا وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية منافسة قوية بين المشاركين وتنظيم رائع حصد إشادة كبيرة من اللجان الفنية الدولية والفرسان المشاركين.

يذكر بأنه أقيم الى جانب السباق الرئيسي عدد من السباقات المصاحبة سباق 120 كم دولي وسباقان تأهيليان محليان لمسافة 80 و 40 كم.