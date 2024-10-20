الزمالك يتأهل لنهائي السوبر المصري

البلاد- جدة
تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري 2024، بعد تخطيه عقبة فريق بيراميدز في نصف النهائي، بركلات الترجيح 5-4 عقب نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.
وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد “آل نهيان” في دولة الإمارات.
تقدم بيراميدز عبر إبراهيم عادل في الدقيقة 14. وتمكن الزمالك من تعديل النتيجة بواسطة التونسي سيف الدين الجزيري بالدقيقة 41. وشهد الشوط الثاني إهدار ركلة جزاء لمصلحة بيراميدز أضاعها لاعبه رمضان صبحي.
وبنهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، لحسم هوية المتأهل إلى النهائي.
وحسم الزمالك التأهل بركلات الترجيح في سيناريو مشابه تماماً لذلك الذي شهد فوزه على غريمه الأهلي في كأس السوبر الأفريقي خلال الشهر الماضي.
وسيلتقي الزمالك مع المتأهل من نصف النهائي الآخر الذي سيلعب أيضًا اليوم بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.
وستلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الخميس المقبل في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.
بركلات الترجيح..#الزمالك يتأهل إلى نهائي #كأس_السوبر_المصري_للأبطال
وينتظر الفائز من الأهلي وسيراميكا كليوباترا#الزمالك_بيراميدز#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Kw5wLXAdJm
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 20, 2024