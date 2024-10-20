أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة “الشرقية تبدع”.. بنسختها الخامسة

الدمام : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، مبادرة “الشرقية تُبدع”، بنسختها الخامسة، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، بحضور عدد من قيادات أرامكو السعودية والمشرفين على المبادرة.

وثمّن النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة نبيل بن عبدالله الجامع، دعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لمبادرة “الشرقية تبدع”، مشيرًا إلى أن المبادرة تُعد من أبرز منصات الإبداع التي تسهم في تعزيز مجتمع حيوي قائم على الاقتصاد المعرفي.

وأوضح أن المبادرة تدعم تمكين الشباب والفتيات في المنطقة الشرقية وتحفيزهم على إطلاق مواهبهم وإبداعاتهم عبر شراكات إستراتيجية نوعية في إطار التعاون مع أكثر من 350 شريكًا من مختلف القطاعات، أصبحوا يشكلون جزءًا أساسيًا من هذه المبادرة، التي تسهم في تعزيز التنمية الشاملة.

وبين الجامع أن المبادرة تتضمن أكثر من 1600 فعالية تتميز بالتنوّع والجودة العالية من حيث النشاطات التي تصب في تطوير روافد الاقتصاد الإبداعي، منوهًا بدور المبادرة في تسخير الإمكانات واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق حراك إبداعي تنموي يسهم في دفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتقدمًا، وتشمل نسخة المبادرة لهذا العام أكثر من 30 معرضًا فنيًا وما يزيد عن 70 ورشة عمل وأكثر من 10 جلسات حوارية، إلى جانب باقة من البرامج الأخرى المتنوعة في مختلف المجالات، ما يسهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ سعيًا إلى تعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الإبداعي.

يذكر أن المبادرة المجتمعية “الشرقية تبدع” انطلقت عام 2020م، ويندرج بها مضامين تشاركية ومنظومة تكاملية، وتشهد تناميًا سنويًا بزيادة عدد الجهات المشاركة والفعاليات الموزعة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، منها أدبية، وفنية، ومعمارية وهندسية، وتدريبية وغيرها من أوجه التنوّع الحيوي والتفاعلي.