شاهد| التعاون يقتنص تعادلًا مثيرًا من ضمك

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي 2/2 لقاء فريقي ضمك والتعاون، الذي جرى مساء اليوم السبت، في خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر دوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الأول بتقدم فريق التعاون عبر موسى بارو في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني أدرك ضمك التعادل عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 60، ثم تقدم اللاعب جورج نكودو بالهدف الثاني في الدقيقة 77.
نجح التعاون في تسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالفتاح آدم قبل النهاية بـ 5 دقائق.
التعادل رفع رصيد التعاون إلى النقطة الحادية عشرة محتلاً المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، كما رفع رصيد ضمك إلى النقطة السابعة في المركز الحادي عشر.
في مباراة مثيرة🔥
التعاون يفرض التعادل الايجابي على ضمك (2-2)⚽️
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#ضمك_التعاون | #SSC pic.twitter.com/3MMD2MBXeU
— SSC (@ssc_sports) October 19, 2024