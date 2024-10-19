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شاهد| التعاون يقتنص تعادلًا مثيرًا من ضمك
الرياضة

شاهد| التعاون يقتنص تعادلًا مثيرًا من ضمك

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1446 هـ      19 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي 2/2 لقاء فريقي ضمك والتعاون، الذي جرى مساء اليوم السبت، في خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر دوري روشن السعودي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق التعاون عبر موسى بارو في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني أدرك ضمك التعادل عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 60، ثم تقدم اللاعب جورج نكودو بالهدف الثاني في الدقيقة 77.

نجح التعاون في تسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالفتاح آدم قبل النهاية بـ 5 دقائق.

التعادل رفع رصيد التعاون إلى النقطة الحادية عشرة محتلاً المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، كما رفع رصيد ضمك إلى النقطة السابعة في المركز الحادي عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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