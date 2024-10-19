الرياضة العلا تستضيف سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل

البلاد- العلا تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل، والذي يعد أول كؤوس موسم 2024 – 2025، اليوم السبت في قرية الفرسان بمحافظة العلا بمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة. ويقام السباق الرئيس على مسافة 100 كم مقسمة على ثلاث مراحل، فيما يصاحبه سباق دولي مسافة 120 كم، وسباقان محليان لمسافة 80 و40 كم. تأتي استضافة العلا لسباقات القدرة والتحمل امتدادًا للنجاحات التي حققتها المواسم الماضية بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، والتي تكلل من خلالها فوز المملكة باستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026م بالعلا. وتستضيف العلا هذا الموسم كأس وزارة الرياضة، وكاس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وكأس الشباب والناشئين، وكأس الاتحادالسعودي للفروسية، وسباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل الذي يعد الأغلى في العالم.