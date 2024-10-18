طريقة عمل حبار محشي روبيان

تناول الحبار يحافظ على مستوى السكر في الدم ويخلص من التوتر والاكتئاب وذلك بفضل غناه بعنصر المغنيسيوم

المقادير اللازمة

حبار منظف جيداً ومغسول

روبيان صغير مقشر ومنظف

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كزبرة وكمون

كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

كوب ارز بسمتي مغسول

ملعقة كبيرة ثوم

بصلة مفرومة ناعم

بقدونس وشبت وكزبرة مفرومين

عصير ليمونة

طريقة العمل

يسخن الزيت علي النار

يضاف له البصل ويقلب حتي يذبل ويصبح شفاف

يضاف له الثوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة ويقلب دقيقة

يضاف له الجمبري وعصير الليمون ويقلب

يضاف له ماء ويترك حتي يغلي وينضج قليلاً

يرفع عن النار بعد ان تجف السوائل منه

ثم يوضع له الخضروات المفرومة ويقلب

يقلب عصير الطماطم مع معجون الطماطم

يحشي الحبار بخليط الارز والروبيان ويغلق جيداً

يرص الحبار في بايركس فرن مدهون بالزيت

ثم يغطي بالصلصة

يغلف بورق الفويل

ويوضع بالفرن حتي تمام النضج

يرفع من الفرن ويقدم