المرأه صحة و عافية

طريقة عمل حبار محشي روبيان

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ      18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تناول الحبار يحافظ على مستوى السكر في الدم ويخلص من التوتر والاكتئاب وذلك بفضل غناه بعنصر المغنيسيوم

المقادير اللازمة

حبار منظف جيداً ومغسول
روبيان صغير مقشر ومنظف
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة كزبرة وكمون
كوب عصير طماطم
ملعقة كبيرة معجون طماطم
كوب ارز بسمتي مغسول
ملعقة كبيرة ثوم
بصلة مفرومة ناعم
بقدونس وشبت وكزبرة مفرومين
عصير ليمونة

طريقة العمل

يسخن الزيت علي النار
يضاف له البصل ويقلب حتي يذبل ويصبح شفاف
يضاف له الثوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة ويقلب دقيقة
يضاف له الجمبري وعصير الليمون ويقلب
يضاف له ماء ويترك حتي يغلي وينضج قليلاً
يرفع عن النار بعد ان تجف السوائل منه
ثم يوضع له الخضروات المفرومة ويقلب
يقلب عصير الطماطم مع معجون الطماطم
يحشي الحبار بخليط الارز والروبيان ويغلق جيداً
يرص الحبار في بايركس فرن مدهون بالزيت
ثم يغطي بالصلصة
يغلف بورق الفويل
ويوضع بالفرن حتي تمام النضج
يرفع من الفرن ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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