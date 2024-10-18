الرياضة

شاهد| النصر يقتنص فوزًا قاتلًا من الشباب في ديربي الرياض

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ      18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

حسم فريق النصر ديربي الرياض، الذي جمعه مع مضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

سجل الإسباني لابورت هدف لتقدم لفريق النصر في الدقيقة 68، وأدرك الشباب التعادل في الدقيقة 90 أحرزه علي الحسن بالخطأ في مرماه، وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من تسجيل هدف قاتل من ركلة جزاء، منح به النصر النقاط الثلاث.

واكتملت الإثارة في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بإهدار عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء لمصلحة الشباب في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وإشهار حكم المواجهة البطاقة الحمراء لمدافع النصر سيما كان.

 


بهذا الفوز، رفع رصيد النصر رصيده إلى النقطة 17 محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما جمدت الخسارة رصيد الشباب عند النقطة 12 بالمركز الرابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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