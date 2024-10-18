شاهد| النصر يقتنص فوزًا قاتلًا من الشباب في ديربي الرياض

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حسم فريق النصر ديربي الرياض، الذي جمعه مع مضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل الإسباني لابورت هدف لتقدم لفريق النصر في الدقيقة 68، وأدرك الشباب التعادل في الدقيقة 90 أحرزه علي الحسن بالخطأ في مرماه، وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من تسجيل هدف قاتل من ركلة جزاء، منح به النصر النقاط الثلاث.
واكتملت الإثارة في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بإهدار عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء لمصلحة الشباب في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وإشهار حكم المواجهة البطاقة الحمراء لمدافع النصر سيما كان.
بهذا الفوز، رفع رصيد النصر رصيده إلى النقطة 17 محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما جمدت الخسارة رصيد الشباب عند النقطة 12 بالمركز الرابع.
هدددددف!⚽
تسديدة لابورت تمنح النصر أول الأهداف في الديربي ⚽️🔥
الشباب 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/UlU7Xz7rA5
— SSC (@ssc_sports) October 18, 2024
هدددددف!⚽
هدف شبابي في الدقائق الأخيرة.. علي الحسن بالخطأ في مرماه 🔥⚽️
الشباب 1 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/RxPSXEU0Dm
— SSC (@ssc_sports) October 18, 2024
هدددددف!⚽
ثاني الأهداف النصراوية من رونالدو في الدقائق الأخيرة ⚽️🔥
الشباب 1 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي
#الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/M0M4xVapYR
— SSC (@ssc_sports) October 18, 2024