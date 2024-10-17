“وقاء”: لم يثبت وجود حالات نفوق جماعي في المواشي بأبو عريش

الرياض : البلاد

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” أنه لم يثبت وجود حالات نفوق جماعي في المواشي بأبو عريش، وأن الفرع بالمنطقة لم يستقبل أي بلاغ نفوق عن طريق منصة “نما”، أو عن طريق زيارة فرع المركز بالمنطقة.

وبيّن المركز أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن ظهور حالات نفوق جماعي للمواشي بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، ومن مبدأ المسؤولية قام المركز بتقصي وبائي شمل (أم الحجل، والعشة الحمراء، ولحج الوحم، والوحم، وأبوالسلامة)، واتضح استقرار الوضع الوبائي بالمحافظة.

وتؤكد “وقاء” مراقبتها المستمرة للمواشي ومكافحتها للأمراض الحيوانية، وحرصها على التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، مبينة أن المركز يتلقى على مدار الساعة البلاغات من جميع المربين للثروة الحيوانية من خلال الاتصال على الرقم 939.