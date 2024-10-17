الأولى مزاد للهجن في الجنادرية

الرياض – هاني البشر

يقيم الاتحاد السعودي للهجن يومي 18-19 أكتوبر الجاري مزاد الهجن والذي يقام على ميدان الجنادرية للهجن .

وكشفت اللجنة المنظمة اليوم عن القائمة النهائية للهجن المشاركة في المزاد بعد فحصها من قبل لجنة المزاد حيث وصل عددها إلى 44 مطية من المُراد عرضها في المزاد من فئة المفاريد حيث سيتم توزيع عرضها على مدى يومين. وكانت اللجنة المنظمة للمزاد قد فتحت فرصة التسجيل للبائعين في الـ26 من شهر سبتمبر الماضي حتى الـ10 من أكتوبر الجاري وتقدم للمشاركة أكثر من 70 مشاركاً قبل أن يتم الفرز النهائي اليوم. وتأتي إقامة مزاد الهجن للمرة الثالثة من قبل الاتحاد السعودي للهجن دعماَ لملاك الهجن وخاصة المنتجين لتقديم أفضل أنواع المطايا للراغبين في شراءها وتنشيط حركة البيع والشراء في قطاع الهجن الذي يحظى بدعم مستمر من قبل القيادة الرشيدة لتشجيع أهل الهجن ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق.