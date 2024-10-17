الرياضة غدًا.. انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة

البلاد- جدة تنطلق غداً الجمعة منافسات الدوري السعودي لكرة السلة في النسخة التاسعة و الأربعين بمشاركة10 اندية بعد إعتذار الهلال و الوحدة عن المشاركة. تبدأ منافسات الجولة الأولى بمواجهة الخليج و الأهلي، ويستضيف الاتحاد حامل ذهبية دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة لفريق الصفا الصاعد حديثاً للممتاز ، ويلتقي الصاعدان الخويلدية و العلا بمدينة القطيف ، وفي القطيف يستضيف السلام فريق النصر وصيف دورة الألعاب السعودية بنسختها الثالثة. هذا ويحمل سجل أبطال الدوري عدة فرق؛ يتصدرهم فريق أحد بتحقيقه للقب 20 مرة، ثم الاتحاد بـ 16 مرة، يليه الهلال بـ 7 مرات، ثم النصر و الأنصار و الأهلي و الفتح و الشباب، ولكل منهم لقب واحد.