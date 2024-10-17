الرياضة عبدالرحمن يحصد ذهبية الاسكواش بالألعاب السعودية

البلاد- الرياض توج رئيس الاتحاد السعودي للاسكواش، الدكتور عادل العقيلي اليوم الخميس، الفائزين في منافسات الإسكواش ، بحضور نائب رئيس الاتحاد أنس المطبقاني، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض ، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024، بنسختها الثالثة. وانتزع عبدالرحمن مصطفى “الهلال”، الميدالية الذهبية، وحصد محمد آل نصفان “الصفا” الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لعبدالعزيز ابورقة “الهلال”.