عبدالرحمن يحصد ذهبية الاسكواش بالألعاب السعودية

توج رئيس الاتحاد السعودي للاسكواش، الدكتور عادل العقيلي اليوم الخميس، الفائزين في منافسات الإسكواش ، بحضور نائب رئيس الاتحاد أنس المطبقاني، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض ، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024، بنسختها الثالثة.
وانتزع عبدالرحمن مصطفى “الهلال”، الميدالية الذهبية، وحصد محمد آل نصفان “الصفا” الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لعبدالعزيز ابورقة “الهلال”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م