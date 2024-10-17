الرياضة الهدى والنور أبطال اليد للرجال والشباب في الألعاب السعودية

البلاد- الرياض توّج العميد شداد العمري عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين في منافسات كرة اليد (رجال وشباب) التي اختتمت اليوم الخميس، في صالة وزارة الرياضة، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور فاضل ال نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد. وانتزع فريق الهدى (للرجال)، الميدالية الذهبية، بعد فوزه على الخليج بنتيجة 27/26، في الأشواط الإضافية، ليحصد الخليج الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للصفا بعد فوزه على النور بنتيجة 36/30. وفي منافسات (الشباب) أحرز نادي النور، الميدالية الذهبية، بعد فوزه على الخليج بنتيجة 33/31، ليظفر الخليج بالميدالية الفضية، فيما حصد مضر الميدالية البرونزية، بعد فوزه على الوحدة بنتيجة 30/47.