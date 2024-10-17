 العداءة العالمية” نورة جيرتو”  تشارك في سباق الشرقية الدولي الـ 26

الدمام-البلاد

أكدت اللجنة الفنية لسباق الشرقية الدولي الـ 26 مشاركة العداءة وبطلة العالم والحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم في يوجين امريكا 2022 نوره جيرتو من كازاخستان بسباق 3000 متر موانع، ومشاركة أفضل عداء دولي للعام 2024

Hagos Gebrhiwet المصنف أول عالميا،‏ وحامل أسرع ثاني زمن في تاريخ ألعاب القوى 12,36,72 في سباق 5000 متر.

وينتظر أن يعلن خلال الايام القادمة مشاركة ابرز العدائين والعداءات العالميين في السباق.

كذلك المصنف حامل الزمن العالمي فئة الشباب ضمن أفضل عشر عدائين ( بنايم مهاري Biniam Mehary )الحائز على المركز الاول سباق الشرقية 25 الاخير 5 كم، وله مشاركات دوليه بلوس انجلوس وإسبانيا وفرنسا.