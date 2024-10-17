الرياضة

 العداءة العالمية” نورة جيرتو”  تشارك في سباق الشرقية الدولي الـ 26

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع الآخر / 1446 هـ      17 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
أكدت اللجنة الفنية لسباق الشرقية الدولي الـ 26 مشاركة العداءة وبطلة العالم والحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم في يوجين امريكا 2022 نوره جيرتو من كازاخستان بسباق 3000 متر موانع، ومشاركة أفضل عداء دولي للعام 2024
Hagos Gebrhiwet  المصنف أول عالميا،‏ وحامل أسرع ثاني زمن في تاريخ ألعاب القوى 12,36,72 في سباق 5000 متر.
وينتظر أن يعلن خلال الايام القادمة مشاركة ابرز العدائين والعداءات العالميين في السباق.
كذلك المصنف حامل الزمن العالمي فئة الشباب ضمن أفضل عشر عدائين ( بنايم مهاري Biniam Mehary )الحائز على المركز الاول سباق الشرقية 25 الاخير 5 كم، وله مشاركات دوليه بلوس انجلوس وإسبانيا وفرنسا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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