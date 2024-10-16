الرياضة نادي الرياض لذوي الإعاقة ينتزع ذهبية كرة الهدف بالألعاب السعودية

البلاد- الرياض توج رئيس الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، الأستاذ خالد الفهيد، اليوم الأربعاء، الفائزين في منافسات كرة الهدف التي أقيمت في صالة المركز الأولمبي السعودي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة، بحضور نائب رئيس الاتحاد نورة الجبالي. وانتزع نادي الرياض لذوي الإعاقة الميدالية الذهبية بعد فوزه على نادي نجران لذوي الإعاقة، الذي حصل على الميدالية الفضية، بنتيجة 10-7. فيما جاء نادي القصيم لذوي الإعاقة في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية بعد انتصاره على نادي الأحساء لذوي الإعاقة بنتيجة 5-3.