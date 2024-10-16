الرياضة

نادي الرياض لذوي الإعاقة ينتزع ذهبية كرة الهدف بالألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1446 هـ      16 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج رئيس الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، الأستاذ خالد الفهيد، اليوم الأربعاء، الفائزين في منافسات كرة الهدف التي أقيمت في صالة المركز الأولمبي السعودي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة، بحضور نائب رئيس الاتحاد نورة الجبالي.

وانتزع نادي الرياض لذوي الإعاقة الميدالية الذهبية بعد فوزه على نادي نجران لذوي الإعاقة، الذي حصل على الميدالية الفضية، بنتيجة 10-7. فيما جاء نادي القصيم لذوي الإعاقة في المركز الثالث محققًا الميدالية البرونزية بعد انتصاره على نادي الأحساء لذوي الإعاقة بنتيجة 5-3.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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