توخيل مدربًا لمنتخب إنجلترا بداية 2025

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان: “أنّ الفائز بدوري أبطال أوروبا توماس توخل هو المدرب الجديد للمنتخب الأول لإنجلترا وسيعاونه المدرب الإنجليزي أنتوني باري”.

ويملك توخيل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي السابق سجلاً حافلاً بالألقاب، حيث يأمل الاتحاد الإنجليزي أن يقوده إلى إنهاء فترة عجاف استمرت 58 عاماً للفوز ببطولة كبرى، إذ يعود لقبه الأخير إلى مونديال 1966 على أرضه.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات بسبب عدم رغبة الاتحاد الإنجليزي في منح فرصة تسلم المهام الفنية “للأسود الثلاثة” لمدرب وطني.

قال توخيل الذي سيعاونه المدرب الإنجليزي أنتوني باري الذي سبق أن عمل معه في بايرن ميونيخ في بيان نقله الاتحاد “أنا فخور للغاية لأنني حصلت على شرف قيادة منتخب إنجلترا”.

وتابع: “لطالما شعرت بارتباط شخصي باللعبة في هذا البلد، وقد منحني ذلك بعض اللحظات المذهلة. الحصول على فرصة تمثيل إنجلترا هو امتياز كبير، وفرصة العمل مع هذه المجموعة الخاصة والموهوبة من اللاعبين مثيرة للغاية”.

ويتضمن سجل توخيل التدريبي عدة ألقاب في الدوري مع سان جيرمان وبايرن وكأس ألمانيا مع دورتموند، لكن أعظم نجاحاته جاءت خلال فترة وجوده في إنجلترا حيث قاد تشلسي إلى الفوز بثلاثية دوري أبطال أوروبا بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية في عام 2021، والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مع النادي اللندني.

اقيل المدرب الألماني في سبتمبر 2022 في خطوة جريئة من قبل المجموعة الجديدة المالكة لتشلسي.

وتقع على عاتق توخيل مهمة الظفر بالألقاب للمنتخب الانجليزي الذي وصل بقيادة ساوثغيت إلى نهائي كأس أوروبا مرتين متتاليتين حيث خسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح في يورو 2020 وإسبانيا في النسخة الفائتة، بالإضافة إلى الدورين نصف النهائي في مونديال روسيا 2018 وربع النهائي في مونديال قطر 2022، في البطولات الأربع الكبرى التي شارك فيها.

قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارك بولينغهام:” نحن سعداء بتعيين توماس توخيل، أحد أفضل المدربين في العالم”.

وتابع:” منذ استقالة غاريث، عملنا من خلال مجموعة المرشحين، وقابلنا عدداً من المدربين وقمنا بتقييمهم وفقاً لهذه المعايير”.

وأضاف:” كان توماس مثيراً للإعجاب للغاية وبرز بخبرته الواسعة ودوافعه”.