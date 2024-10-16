تصفيات مونديال 2026| البرازيل تستعيد التوازن برباعية بيرو

الرياضةتصفيات مونديال 2026| البرازيل تستعيد التوازن برباعية بيرو صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1446 هـ 16 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تغلب منتخب البرازيل على مضيفه بيرو برباعية نظيفة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. افتتح رافينيا التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 38، ثم عاد نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 54. وعزز أندرياس بيريرا تقدم البرازيل بهدف ثالث في الدقيقة 71، ثم وقًع لويس هنريكي على رابع أهداف السيلساو في الدقيقة 74. ويعد هذا الانتصار الخامس لمنتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم، بينما تعادل في لقاء وتكبد 4 هزائم. ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بتصفيات كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد بيرو عند المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.