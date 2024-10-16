مقالات الكتاب المملكة حديث العالم

اتجهت أنظار العالم نحو العاصمة الرياض لمتابعة النسخة الخامسة من موسم الرياض والتي تقام هذا العام على مساحة تتجاوز 7.2 مليون متر مربع كحدث سنوي عالمي مُنتَظر، ليحول وجه الرياض لمدينة سياحية جاذبة من الطراز الأول، ولافتة للأنظار، ومحفِّزة للزيارة، والذي افتتحه معالي رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، من خلال منشور لمعاليه على حسابه في منصة «X»: جاء فيه : بدعم وتمكين من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو سيدي ولي العهد عرَّاب الرؤية وقائدنا المُلهِم، ينطلق موسم الرياض 2024، موسماً استثنائياً عالمياً يليق بمكانة المملكة والرياض كأحد أهم الوجهات الترفيهية العالمية. وانطلق الموسم باحتضان (14) منطقة، تضم أضخم الفعاليات الترفيهية الشتوية بالعالم، و(11) بطولة عالمية، و(10) مهرجانات، ومعارض ثقافية ، وتوقيع (4200) عقد، ومشاركة 2100 شركة 95 % منها محلية. كما شهد إضافة مناطق جديدة منها (ذا فنيو)، و(بوليفارد رن واي)، و(ديونز أوف أرابيا )، و(ذا غروفز)، وتوسعة عدد من المناطق الحالية، مثل: (المملكة أرينا)، و(بوليفارد وورلد)، واستحداث تجارب، وفعاليات جديدة، بينها عودة برنامج الحصن، وحدث الموضة الكبير(1000 ) موسم وموسم، ومهرجان الكلاب والسلق، ومتاج(DZRT ) العالمية، إضافة إلى تجربة المحقق ( كونان)، والكارتون (bluey ) أرض الأحلام لعشاق الأنمي، ومهرجان (Effie Awards ) ِ، ونزالات الملاكمة التاريخية، والعروض الفنية ، وكانت البداية حماسية ومثيرة مع انطلاقة الحدث الأكبر، والذي كان ينتظره الجميع حول العالم، بنزالات الملاكمة الحاسمة “التاج الرابع”، في المملكة أرينا، بين أرتو بيتربييف ودميتري بيفول، على لقب بطولة العالم للوزن خفيف الثقيل، لتحديد أفضل ملاكم وزن خفيف الثقيل في هذا الجيل، والتي فاز فيها البطل الروسي الشهيرأرتو بيتربييف، على مواطنه ودميتري بيفول، في نزال أسطوري، انتهى بفوز أرتور بيتربيف، في معركة حدَّدت بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل، وتخللتها فقرات، وعروض فنية، بمشاركة نجوم عالميين، منهم مغني الراب الأمريكي بستا رايمز، والمغنية الأمريكية سيارا ، واستقطب الافتتاح عشرات الآلاف من المملكة، والعالم، لحضورالفعاليات الموسيقية، والمعارض، والنشاطات الترفيهية التي ستستمر حتى مارس 2025، تستضيف خلاله العاصمة مجموعة مبهرة ولافتة من الفعاليات التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيها نجوم محليون وعرب وعالميون في مختلف المجالات، كما سيشمل الحدث أيضًا مواجهات ترفيهية مليئة بالتحدّيات. هنيئا لمملكتنا الحبيبة هذا الحدث الكبير الذي تابعه ويتابعه عشرات الملايين في الرياض وحول العالم ، وفي الختام، يجب أن لاننسى أن شغفنا جميعا كأبناء لهذه البلاد، بدأ مع بداية التجهيزات الكبرى لموسم الرياض ، وازداد شغفنا مع بدء نقل الطائرات من جدة إلى الرياض، في رحلة تحويل الخردة إلى عالم من الترفيه بصناعة سعودية. لذا، نقولها بكل ثقة وجدارة واقتدار: إن المملكة أصبحت ولله الحمد حديث العالم.