الأمير سلمان بن سلطان يزور “معرض تمور المدينة المنورة”

المدينة المنورة : البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معرض تمور المدينة 2024 بجوار مسجد قباء الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، بالشراكة مع غرفة المدينة المنورة.

واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، خلال جولته في المعرض على مجموعة من الأركان والأجنحة التي تهدف إلى إبراز الإنتاج الزراعي المحلي والصناعات التحويلية في قطاع نخيل التمور، وعرض حصاد أكثر من 5,6 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة، واستعراض إسهاماتها في تعزيز إستراتيجيات الأمن الغذائي في المملكة.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن مناطق المعرض التي تشمل أكثر من 50 منفذًا للبيع، ومنطقة للتذوق والطهي، والحرف اليدوية، بمشاركة الأسر المنتجة، والمناطق التي تتيح للزوار تجربة حصاد المزارعين من خلال تقنية الواقع الافتراضي، ومنطقة تجربة الزراعة الحيّة؛ بهدف رفع الوعي البيئي والزراعي، إضافة إلى جناح تفاصيل النخلة، والمسرح التوعوي للطفل والمرسم الحر.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية والخاصة، للتعريف بالمبادرات والجهود في القطاع الزراعي، واستعراض الخدمات التمويلية واللوجستية للمستثمرين في المنطقة.

يُذكر أن معرض تمور المدينة المنورة 2024 يأتي ضمن فعاليات موسم التمور لتحسين القطاع وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل احتضان المنطقة لأكثر من (29) ألف حيازة زراعية، تنتج ما يزيد عن (263) ألف طن من التمور سنويًا.