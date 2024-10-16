اتفاقية خدمات قانونية لمستفيدي “تراحم القصيم”

أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” اتفاقية تعاون مع إحدى شركات المحاماة؛ بهدف تعزيز التعاون وتقديم الاستشارات القانونية وخدمة الترافع في قضايا المستفيدين.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة، أن مثل هذه الاتفاقية تدعم مستفيدي تراحم بالجوانب القانونية، ما يؤكد حرصهم على الخدمة المجتمعية والترابط بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م