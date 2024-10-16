المحليات

اتفاقية خدمات قانونية لمستفيدي “تراحم القصيم”

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1446 هـ      16 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم”  اتفاقية تعاون مع إحدى شركات المحاماة؛ بهدف تعزيز ‏التعاون وتقديم الاستشارات القانونية وخدمة الترافع في قضايا المستفيدين.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة، أن مثل هذه الاتفاقية تدعم مستفيدي تراحم بالجوانب ‏القانونية، ما يؤكد حرصهم على الخدمة ‏المجتمعية والترابط بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.‏

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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