ولي العهد والرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات موسعة

القاهرة : البلاد

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى القاهرة اليوم.

وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقد صحب فخامته سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر الاتحادية.

وقد أقيمت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية.

وصافح سمو ولي العهد مستقبليه دولة السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، فيما صافح فخامة رئيس الجمهورية المصرية أصحاب السمو والمعالي الوفد المرافق لسمو ولي العهد.

والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري.

وقد عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات موسعة.

ورحب الرئيس المصري بسمو ولي العهد في بلده الثاني مصر ، فيما عبر سموه عن الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقيه.

ونقل سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية ، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

حضر جلسة المباحثات الموسعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الاستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الاستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الأستاذ صالح بن عيد الحصيني.

فيما حضر من الجانب المصري دولة السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومعالي وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي رئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، ومعالي وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، ومعالي وزير المالية السيد أحمد كاجوك، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ومعالي وزير البترول المهندس كريم بدوي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية المستشار عمر مروان، والسفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق، والوزير المفوض المتحدث الرسمي السيد أحمد فهمي.

وقد شهد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة سمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري، وقعه من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومن الجانب المصري معالي وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.

كما شهدا توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر وقعها من الجانب السعودي ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ومن الجانب المصري معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.

وقد أقام فخامة الرئيس المصري مأدبة غداء رسمية تكريماً لسمو ولي العهد.

وغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القاهرة اليوم.

وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.