المرأه صحة و عافية

طريقة عمل طبقات الأرز الملون بالنكهات والألوان الطبيعية

نيفين عباسaccess_time12 / ربيع الآخر / 1446 هـ      15 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة غير تقليدية لتقديم الأرز بطبقات ملونة ونكهات طبيعية

المقادير اللازمة

كيلو إلا ربع أرز مقسم أرباع
سمن
ملح وماء
ملعقة صغيرة كركم
نصف كوب عصير شبت مصفي جيداً

طريقة العمل
نحضر 3 قدور ونضع بكل قدر كمية من الماء والملح والسمن كافية لتسوية الأرز
في القدر الأول نضع الكركم ويترك ليغلي
ثم يضاف ربع كيلو الأرز له ويترك حتي يتشرب وينقل علي نار هادية حتي تمام النضج
في القدر الأخر نضع مستخلص الشبت ويترك حتي يغلي ثم يضاف له الأرز حتي يتشرب وينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج
في القدر الأخير نضع ربع كيلو الأرز المتبقي ويترك حتي يتشرب ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج
نحضر قالب تقديم
نضع به الأرز الأبيض
ثم الأرز الأخضر بالشبت
ثم الأرز الأصفر بالكركم
يقلب في طبق التقديم ويقدم الأرز الملون ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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