طريقة عمل طبقات الأرز الملون بالنكهات والألوان الطبيعية

وصفة غير تقليدية لتقديم الأرز بطبقات ملونة ونكهات طبيعية

المقادير اللازمة

كيلو إلا ربع أرز مقسم أرباع

سمن

ملح وماء

ملعقة صغيرة كركم

نصف كوب عصير شبت مصفي جيداً

طريقة العمل

نحضر 3 قدور ونضع بكل قدر كمية من الماء والملح والسمن كافية لتسوية الأرز

في القدر الأول نضع الكركم ويترك ليغلي

ثم يضاف ربع كيلو الأرز له ويترك حتي يتشرب وينقل علي نار هادية حتي تمام النضج

في القدر الأخر نضع مستخلص الشبت ويترك حتي يغلي ثم يضاف له الأرز حتي يتشرب وينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

في القدر الأخير نضع ربع كيلو الأرز المتبقي ويترك حتي يتشرب ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

نحضر قالب تقديم

نضع به الأرز الأبيض

ثم الأرز الأخضر بالشبت

ثم الأرز الأصفر بالكركم

يقلب في طبق التقديم ويقدم الأرز الملون ساخن