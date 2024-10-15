طريقة عمل أرز الأوزي

الاوزي طبق يتكون من ارز باللحم المفروم والخضروات داخل عجينة او عجينة الفيلو

المقادير اللازمة

خبز صاج أو عجينة خبز

نصف كيلو أرز بسمتي او مصري

ربع كيلو لحم مفروم

جزر مقطع

بازلاء

بصلة مفرومة

نصف كوب ذرة حلوة

ملح وفلفل وبهارات

طريقة العمل

يشوح البصل في مقلاة علي النار مع سمن وزيت حتي يذبل

يضاف له اللحم والخضروات والملح والفلفل والبهارات ويترك حتي ينضج ويترك جانباً

في قدر به بهارات وملح وسمن وماء نضع الأرز ويترك حتي يتشرب

ثم ينقل حتي تمام النضج

يرفع عن النار ويترك ليبرد

نحضر صينية مدهونة سمن

نضع داخلها خبز الصاج أو يفرد العجين داخلها حتي يغطي الجوانب

نضع نصف كمية الأرز

ثم اللحم والخضروات ثم باقي كمية الأرز المتبقية

يغلق الخبز أو العجين ويدهن الوجه بيض مخفوق

ثم توضع في فرن 120 درجة حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتقلب في طبق التقديم ويقدم