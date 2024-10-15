المرأه صحة و عافية

طريقة عمل أرز الأوزي

نيفين عباسaccess_time12 / ربيع الآخر / 1446 هـ      15 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الاوزي طبق يتكون من ارز باللحم المفروم والخضروات داخل عجينة او عجينة الفيلو

المقادير اللازمة
خبز صاج أو عجينة خبز
نصف كيلو أرز بسمتي او مصري
ربع كيلو لحم مفروم
جزر مقطع
بازلاء
بصلة مفرومة
نصف كوب ذرة حلوة
ملح وفلفل وبهارات

طريقة العمل
يشوح البصل في مقلاة علي النار مع سمن وزيت حتي يذبل
يضاف له اللحم والخضروات والملح والفلفل والبهارات ويترك حتي ينضج ويترك جانباً
في قدر به بهارات وملح وسمن وماء نضع الأرز ويترك حتي يتشرب
ثم ينقل حتي تمام النضج
يرفع عن النار ويترك ليبرد
نحضر صينية مدهونة سمن
نضع داخلها خبز الصاج أو يفرد العجين داخلها حتي يغطي الجوانب
نضع نصف كمية الأرز
ثم اللحم والخضروات ثم باقي كمية الأرز المتبقية
يغلق الخبز أو العجين ويدهن الوجه بيض مخفوق
ثم توضع في فرن 120 درجة حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتقلب في طبق التقديم ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *