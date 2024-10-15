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بناء على توجيه خادم الحرمين ولي العهد يغادر إلى مصر

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1446 هـ      15 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي “

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ اليوم الثلاثاء 12 / 4 / 1446هـ، الموافق 15 / 10 / 2024م، متوجهاً ( بحفظ الله ورعايته ) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بفخامة الرئيس المصري / عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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