الرياضة

انطلاق منافسات الاسكواش في الألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1446 هـ      15 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

انطلقت اليوم الثلاثاء منافسات الاسكواش، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة، علي صالة نادي الرياض، بمشاركة 16 لاعبا، تم توزيعهم على اربع مجموعات.

وتأهل للدور ربع النهائي من المنافسة، كل من” عبدالرحمن مصطفى (الهلال) عبدالعزيز أبو رقة (الهلال) سعيد باحشوين (الشباب) ناصر الحازمي (الهلال) سالم المولد (الوحدة) أحمد أبو رقة (الهلال)، ورافقهما محمد ال نصفان (الصفا) عبدالإله أبو رقة (الهلال)

وستقام مواجهات ربع ونصف النهائي غداً الأربعاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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