الرياضة انطلاق منافسات الاسكواش في الألعاب السعودية

البلاد- الرياض انطلقت اليوم الثلاثاء منافسات الاسكواش، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة، علي صالة نادي الرياض، بمشاركة 16 لاعبا، تم توزيعهم على اربع مجموعات. وتأهل للدور ربع النهائي من المنافسة، كل من” عبدالرحمن مصطفى (الهلال) عبدالعزيز أبو رقة (الهلال) سعيد باحشوين (الشباب) ناصر الحازمي (الهلال) سالم المولد (الوحدة) أحمد أبو رقة (الهلال)، ورافقهما محمد ال نصفان (الصفا) عبدالإله أبو رقة (الهلال) وستقام مواجهات ربع ونصف النهائي غداً الأربعاء.