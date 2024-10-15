الرياضة الكشف عن أحزمة الأبطال في معركة العمالقة بالرياض

الرياض – هاني البشر كشفت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن أحزمة الأبطال في نزالات السوبر للحدث المرتقب “معركة العمالقة” الذي سيقام في “ميادين” الرياض بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من أكتوبر الجاري، ويعد هذا الحدث من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة التي تستضيفها السعودية، وتجمع نخبة من أبطال العالم في هذه الرياضة، ما يضيف المزيد من الحماس للجمهور المتعطش لرؤية هذه المواجهات القوية. سيشهد النزال الرئيس في هذه البطولة عودة نجم الوزن الثقيل العالمي والمقاتل الذي لا يُقهر، فرانسيس نغانو، المعروف بلقب “المفترس”، إلى قفص الفنون القتالية المختلطة، حيث سيواجه البطل المرعب وأطول مقاتل في فئة الوزن الثقيل، البرازيلي رينان فيريرا، حامل لقب الوزن الثقيل في 2023 كما سيتنافسان على حزام بطولة العالم للرابطة PFL. وفي المواجهة الرئيسة الثانية، ستحاول المقاتلة الأسطورية كريس سايبورغ الحفاظ على لقبها كأعظم مقاتلة في التاريخ، حيث تواجه البرازيلية لاريسا باتشيكو، بطلة رابطة PFL في فئتين مختلفتين، في نزال يعد واحداً من أهم المواجهات النسائية في رياضة الفنون القتالية. وسيكون هناك أيضاً نزال مرتقب بين بطل الوزن المتوسط لرابطة Bellator، جوني إبلين، الذي يدافع عن سجله المثالي ضد المقاتل الإنجليزي فابيان إدواردز. كما سيشهد الحدث عودة بطل العالم السابق في وزن الريشة AJ McKee لمواجهة المقاتل الصاعد بول هيوز في فئة الوزن الخفيف. ويمتاز حزام البطولة الجديد بتصميمه الفريد الذي يُجسد روح القوة والمكانة العالمية لبطولات القتال فائقة الحماس، حيث يبلغ وزنه 12.5 رطلاً ويحتوي على صفائح ذهبية تحمل رموزاً تعبر عن فئات الأوزان المختلفة في PFL. سيُضفي هذا الحزام مزيداً من التشويق على الحدث المنتظر في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلع عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة إلى معركة العمالقة بترقب كبير، في ظل الزخم الكبير الذي تحظى به هذه البطولة العالمية.