الرياضة الألعاب السعودية| “آر إيت” يتصدر «ببجي موبايل» في الرياضات الإلكترونية

البلاد- الرياض تصدر فريق “آر إيت” بطولة “ببجي موبايل”، ضمن منافسات الرياضيات الإلكترونية في دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، التي أقيمت اليوم الاثنين في بوليفارد 5، اليوم الاثنين. وحصل آر إيت على 82 نقطة في صدارة الترتيب، تلاه فريق العقل الرياضي 72، ثم نادي العدالة 64، ونادي القادسية 52، وجاء نادي فيجن خامسا بـ 39، والأخدود سادسا 32، ثم نادي فيد 28، يليه نادي السلام في المركز الثامن بـ24 نقطة. وفي المركز التاسع جاء نادي الشباب بـ23 نقطة، ثم نادي جدة 16، والنجمة 15، يليه العيون 14، وقلوة 13. وتستكمل منافسات البطولة غدا الثلاثاء، حيث تلعب 6 جولات إضافية لحسم الفائزين بالميداليات الثلاث.