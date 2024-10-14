الرياضة 60 لاعبًا ولاعبة في منافسات الطاولة بالألعاب السعودية

البلاد- الرياض انطلقت اليوم الاثنين منافسات كرة الطاولة في بوليفارد رياض سيتي، ضمن منافسات الألعاب السعودية بنسختها الثالثة، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة ( ١٥ لاعباً من فئة الرجال و١٦ لاعباً من فئة الشباب و١٥ لاعبة من فئة الشابات و١٤ لاعبة من فئة السيدات). وأقيمت اليوم 24 مواجهة، للفئات الأربع، وتستكمل غداً الثلاثاء المنافسات، بمواجهات ربع النهائي لمختلف الفئات.